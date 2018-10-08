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عاجل.. الصحة: تصادم أتوبيسين بطريق العاشر من رمضان

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:36 ص
عاجل.. الصحة: تصادم أتوبيسين بطريق العاشر من رمضان
أرشيفية
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عبدالرحمن صلاح
 


أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، إصابة 28 مواطنا فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيات بلبيس المركزي، ابن سيناء، والهلال، والغندور بالعاشر من رمضان.

تراوحت الإصابات تراوحت مابين اشتباه مابعد الارتجاج، وكسور، وجروح وكدمات، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

المزيد عن: وزارة الصحة والسكان تصادم أتوبيسين بلبيس المركزي العاشر من رمضان 12 سيارة إسعاف
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