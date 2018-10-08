عاجل.. الصحة: تصادم أتوبيسين بطريق العاشر من رمضان









أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، إصابة 28 مواطنا فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.





وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيات بلبيس المركزي، ابن سيناء، والهلال، والغندور بالعاشر من رمضان.





تراوحت الإصابات تراوحت مابين اشتباه مابعد الارتجاج، وكسور، وجروح وكدمات، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.



