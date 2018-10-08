حاخام اليهود الأكبر في روسيا ينتقد توريد موسكو أنظمة "إس-300" لسوريا

انتقد حاخام اليهود الأكبر في روسيا، بيريل لازار، قرار موسكو تزويد سوريا بأنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-300، حسبما نقلت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الاثنين.

وقال لازار للصحيفة: "أعتقد أن هذا خطأ لن يؤدي إلا إلى إضافة مشكلات جديدة في المنطقة" حسب تعبيره.

وقررت موسكو تزويد سوريا بكتيبتين من أنظمة إس-300 بعد مأساة طائرة الاستطلاع الروسية إيل -20 التي أسقطت يوم 17 سبتمبر الماضي بسبب تلطي مقاتلات إسرائيلية كانت تغير على أهداف في مدينة اللاذقية السورية خلفها واتخذتها غطاء لتنفيذ غاراتها.

وقتل في هذا الحادث 15 جنديا روسيا، وحمّلت وزارة الدفاع الروسية إسرائيل مسؤولية مصرعهم، لأن الطيارين الإسرائيليين قاموا باتخاذ طائرة ـ IL-20 درعا جويا لغاراتهم مما عرّضها لأن تكون هدفا للدفاعات الجوية السورية التي تصدّت للطائرات الإسرائيلية المغيرة.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن إجراءات تحسين أمن القوات الروسية العاملة في سوريا لا تشمل فقط تزويد الجيش السوري بأنظمة إس-300، بل أيضاً تجهيز مراكز قيادة أنظمة الدفاع الجوي السورية بأنظمة التحكم الآلي وتنفيذ التشويش الإلكتروني ضد الأهداف الفضائية والرادارات المحمولة جوا وأنظمة اتصالات الطيران القتالي الهجومي في أراضي الجمهورية العربية.

ووصلت في الأسبوع الماضي، أول أربع قاذفات من أنظمة صواريخ إس-300 وغيرها من المعدات إلى سوريا. ومن المخطط تدريب الجيش السوري على استخدامها في غضون ثلاثة أشهر.