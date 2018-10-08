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اليوم.. اللجنة الاولمبية تفحص أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية التكميلية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:17 ص
اليوم.. اللجنة الاولمبية تفحص أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية التكميلية
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الفجر الرياضي
 
تجتمع اللجنة الأولمبية المصري اليوم الإثنين، بمقر اتحاد الكرة، لفحص أوراق المرشحين للانتخابات التكميلية على المقعدين الشاغرين فى الجمعية العمومية المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وتضم اللجنة الإنتخابية كل من أحمد حلمى الشريف رئيسا، وعضوية كل من أشرف سعد وممدوح العرابى ومحمد سعيد ضباب وطارق الشرباصى ومؤمن القاضى.

وتقدم 7 مرشحين لعضوية الجبلاية هم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق وعاصم مرشد رئيس مركز شباب كوم حماده وهانى سعيد رئيس نادى جولدى ومحمد حسين عيد رئيس نادى السكة الحديد، وعلى مقعد المرأة كلا من دينا الرفاعي و شيماء السباعي وصفية عبد الدايم.

المزيد عن: مصر كرة القدم الانتخابات التكميلية الاتحاد المصري اتحاد الكرة
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