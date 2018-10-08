مصرع 12 شخصًا فى سقوط أمطار غزيرة بأمريكا الوسطى

قالت سلطات الإنقاذ والطوارئ عبر منطقة أمريكا الوسطى، أمس الأحد، إن أمطارا غزيرة بالمنطقة تسببت فى سيول وانهيارات أرضية مما أدى إلى سقوط 12 قتيلا فى غضون بضعة أيام.

وهطلت أمطار غزيرة ابتداء من يوم الخميس على دول ابتداء من جواتيمالا حتى كوستاريكا وأدت إلى انهيار أرضى فى هندوراس أسفر عن مقتل طفلين وأمهما أثناء نومهم.

ودمرت الأمطار منازل ومحاصيل وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم والإقامة فى ملاجئ مؤقتة.

وقالت السلطات المحلية فى هندوراس إن ستة أشخاص لقوا حتفهم بالإضافة إلى إجلاء سبعة آلاف شخص من منازلهم. وفى نيكاراجوا قالت الحكومة إن 23 ألف شخص تأثروا وإن صياد سمك لقى حتفه بعد انقلاب مركبه. وغرق اثنان آخران فى نهر.

وقال قائد وكالة الحماية المدنية فى السلفادور إن شخصين لقيا حتفهما أحدهما بعد سقوط شجرة على سيارة كما أصيب عشرة آخرون بسبب انهيار جدار.

ولقى شخص واحد حتفه فى كوستاريكا واختفى طفل فى جواتيمالا.