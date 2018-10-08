5 رجال في حياة المرأة.. تجدهم عند مشاهدة "نصيبي وقسمتك 2"

"المرأة" هي نصف المجتمع، فهي أم الرجل وصديقته وابنته، وشريكته في حياة مليئة بالتفاصيل والأسرار، فقد يستقيم الزواج بوجود الحب بين الطرفين، ولكن يبقى اختلاف طبيعة الرجل عاملاً مؤثرًا على مزاجية العلاقة، وهو ما تناوله المؤلف عمرو محمود ياسين، في مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، المعروض حاليًا على شكل 9 حكايات تدور في 45 حلقة.





1- الرجل المخدوع

تضمنت القصة الثانية في المسلسل، بعنوان "نظرة فابتسامة"، تقديم نموذج "زياد" الزوج المخدوع في زوجته، الذي يمنحها الحب والاهتمام والحياة الكريمة، بينما هي تعجز عن حبه، فتميل مشاعرها نحو صديقه وعندما يعلم الزوج ينهار بسبب تعرضه للخيانة من أقرب الناس إليه.





2- الرجل الجان

وعلى الوجه الآخر، تضمنت قصة "نظرة فابتسامة" تقديم نموذج "كريم" الرجل الجان الذي يوقع بالنساء بسهولة ويدخل في علاقات متعددة لا تهدف إلى الزواج أو بناء حياة أسرية مستقرة، حتى أنه لم يتحكم في مشاعره تجاه زوجة صديقته وحاول اللحاق بها، مما أدى إلى صدمة لصديق عمره.





3- الرجل الأناني

قدمت قصة "أحمد يا عمر" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك"، نموذج "عمر" الزوج الأناني الذي يبحث عن راحته على حساب أسرته وابنه، فيمل الحياة مع زوجته "شيرين" بسبب اهتمامها بعملها وانشغالها عنه، فيقع في حب "ديمة" ويقرر الزواج منها ثم سرعان ما يكتشف أنه أخطأ الاختيار.





4- الرجل الصبور

ناقشت قصة "إهدي يا مدام"، العلاقة بين الرجل والمرأة في بداية الزواج، وقدمت نموذج "مروان" الزوج الصبور مع زوجته، التي تتعرض لفترة من الضغط النفسي تؤدي إلى العصبية الزائدة، فيحاول احتواء الموقف لفترة ثم يكتشف في النهاية أن السبب هو التغيرات الهرمونية لدى زوجته.





5- الرجل العنيف

أظهرت قصة "جدول الضرب" أضرار الزواج دون التكافؤ في المستوى الاجتماعي والفكري بين الطرفين، من خلال شخصية "آدم" الزوج الذي يلجأ إلى ضرب وتعنيف زوجته، حتى يفرض سيطرته عليها ويتحكم في تصرفاتها وسلوكها مع الآخرين، كما أنه يفرض عليها ارتداء الحجاب وترك العمل.