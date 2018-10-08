ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أول قرارات محافظ مصرف سوريا المركزي الجديد

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:13 ص
أول قرارات محافظ مصرف سوريا المركزي الجديد
مصرف سوريا المركزي
طباعة
وكالات
 

أصدر مصرف سوريا المركزي تعليمات توقف مؤسسات الصرافة عن ممارسة أعمالها سواء الجزئية منها أو الكلية، وذلك بموجب قرار أصدره المحافظ الجديد للمصرف المركزي حازم قرفول.

 

وبحسب قرار المحافظ الجديد، فإنه يمكن لأي مؤسسة صرافة أن تتوقف عن ممارسة عملها، وذلك بموجب كتاب صادر عن مفوضية الحكومة لدى المصارف، في حال كانت فترة التوقف المطلوبة لا تتجاوز 5 أيام عمل.

 

أما في حال تجاوزت فترة التوقف المطلوبة 5 أيام عمل، فإن ذلك ممكنا بموجب قرار صادر عن لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي، وبموجب القرار نفسه أيضا، إذا كان التوقف المطلوب يتعلق بممارسة نشاط أو أنشطة معينة وأيا كانت الفترة المطلوبة للتوقف.

 

وأجاز القرار لأي مؤسسة صرافة أن تتوقف عن ممارسة أعمالها جزئيا أو كليا في حال طرأت قوة قاهرة تحول دون ممارستها أعمالها على النحو المطلوب، على ألا تتجاوز هذه المدة يومي عمل متتاليين كحد أقصى من دون موافقة مصرف سوريا المركزي، شرط إعلام المصرف على الفور بموجب كتاب أصولي يتضمن شرحا وافيا للظروف القاهرة التي ألمت بها.

 

كما يجوز لمؤسسات الصرافة بموجب القرار أن تفتح أبواب مقراتها في غير أيام العمل وذلك بهدف إجراء عمليات الصيانة، على أن تلتزم بإعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف قبل 5 أيام عمل على الأقل من تاريخ اليوم المحدد لإجراء عمليات الصيانة.

 

وأكد مصرف سوريا المركزي في قراره على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجبة للمحافظة على ممتلكات المؤسسة خلال الأوقات التي يتم فيها إجراء عمليات الصيانة.

 

المزيد عن: مصرف سوريا محافظ مصرف سوريا المركزي مؤسسات الصرافة أول قرارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
-
x
15:00
-
المنصورة
الانتاج الحربي
-
x
15:00
-
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
-
x
18:00
-
غزل المحلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 8:40:01 AM