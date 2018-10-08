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كيم جونج أون يعتزم زيارة روسيا قريبًا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:12 ص
كيم جونج أون يعتزم زيارة روسيا قريبًا
كيم جونج أون
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وكالات
 

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يعتزم زيارة روسيا قريبا، كما أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم زيارة كوريا الشمالية.

 

وتحدث مون، اليوم الاثنين، عن خطط السفر الوشيكة لزعيمي كوريا الشمالية والصين خلال اجتماع لمجلس الوزراء الكوري الجنوبي، وذلك بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لكوريا الشمالية.

 

كما تحدث مون بشكل إيجابي عن اجتماع بومبيو مع كيم أمس الأحد وقال إنه هيأ الظروف التي تتيح عقد لقاء قمة آخر بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا.

 

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ وموسكو اتفقتا على عقد اجتماع قمة هذا العام بعد أن التقى كيم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيونغ يانغ. وسافر كيم أيضا إلى الصين 3 مرات هذا العام للاجتماع بالرئيس الصيني.

 

المزيد عن: لقاء كيم جونج اون كوريا الشمالية زيارة روسيا روسيا
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