مفاجأة.. أرسنال رفض التعاقد مع محمد صلاح والسبب غريب!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، مساء أمس الأحد، عن مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بنجمنا المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، ورغبة أرسنال الإنجليزي في التعاقد معه في عام 2014.

وأكدت صحيفة "مترو" البريطانية، أن أرسنال أراد التعاقد مع محمد صلاح في 2014 عندما قدم مستوى هزيل مع تشيلسي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن ينضم إلى فيورنتينا الإيطالي ومن بعده روما ويتألق بشكل لافت في الكالتشيو، ليقرر بعدها ليفربول التعاقد معه في صيف 2017، مقابل 37 مليون جنيه استرليني ويسجل 44 هدفا في الموسم الأول.

وذكرت الصحيفة أن ليفربول مندهش للغاية من عدم تحرك أرسنال بجدية للتعاقد مع اللاعب، كاشفة أن إدارة المدفعجية اعتبرت التعاقد مع محمد صلاح "مضيعة"، وليس هناك أي فائدة من التعاقد معه.