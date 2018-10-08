دياب بعد زواجه من هاجر الإبياري: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات"

احتفل الفنان دياب، بزفافه على هاجر الإبياري بحضور العائلة والأصدقاء المقربين منهم الفنان مصطفى محفوظ والدكتور محمد العالم والمصور أحمد كوتي وأهل العروسين فقط.





وأقيمت مراسم عقد القران خلال الحفل، وغادر العروسين مكان الحفل سريعًا عقب اشهار زواجهما.





وفي أول تعليق لدياب على زواجه، عبر عن سعادته الشديدة، بقرانه على الإبياري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب عبر حسابه: "الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات من ساعات قليلة عقدت قرآني وسط الأهل فقط ولَم أقيم زفاف أو فرح كما يدعى البعض وإلا كان من الضروري ان أدعى كل أحبائي وأصدقائي الذين أتشرف بوجودهم فى حياتي ولكن أقتصر الحضور على الأهل فقط أشكركم جميعًا على شعوركم الجميل ربنا يسعدكم جميعا ويطمن قلوبكم".