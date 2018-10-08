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خالد قمر: "أنا كعبي عالي على الأهلي"

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:30 ص
خالد قمر: أنا كعبي عالي على الأهلي
خالد قمر
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علاء خليف
 

 

أكد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، أن فريقه قدم مباراة كبيرة اليوم أمام النادي الأهلي، مساء أمس الأحد.

 

وقال قمر في مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "الأهلي فريق قوي ومنظم لكن التوفيق غاب عنه اليوم.. في كل مباراة أشارك بها أمامه أهز شباكه".

 

وأضاف مهاجم الاتحاد: "انا كعبي عالي على الاهلي.. أحرزت اهداف في كل فريق لعبت له امام الاهلي سواء اتحاد الشرطة او سموحة او الانتاج الحربي واليوم بقميص سيد البلد".

المزيد عن: رياضة خالد قمر الاهلي الاخبار الرياضية الاتحاد السكندري اخبار الرياضة
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