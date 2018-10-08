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اليوم.. الأهلي يواصل تدريباته بدون راحة استعدادا للشواكيش

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
اليوم.. الأهلي يواصل تدريباته بدون راحة استعدادا للشواكيش
الاهلي
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الفجر الرياضي
 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم، دون راحة، استعدادًا لمباراة الترسانة في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، التي تقام يوم 10 من أكتوبر الجاري.

 

وكان الأهلي قد خسر أمام الاتحاد 3-4 في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، التي أقيمت على استاد السلام.

 

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، استئناف التدريبات مساء اليوم دون راحة، استعداداً لمواجهة الترسانة.

 

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