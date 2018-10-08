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مكافحة الفيروسات: علاج فيروس سي يتكلف الآلاف.. والمواطن لا يدفع شيئًا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:23 ص
مكافحة الفيروسات: علاج فيروس سي يتكلف الآلاف.. والمواطن لا يدفع شيئًا
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور مجدي الصيرفي، أستاذ أمراض الكبد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن فحص فيروس سي ضمن حملة "100 مليون صحة"، بما فيها التحاليل والعلاج مجانية ولا تكلف المواطن شيء، رغم أنها تكلف الدولة كثيرًا.

وأضاف "الصيرفي"، في تصريحات لقناة "dmc"، الفضائية، أن هذا يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بصحة المواطن، موضحا أنه تم رفع كفاءة المراكز التي يتم فيها فحص المواطنين.

وأضاف أن التحاليل والفحوصات والعلاج في المستشفيات الخاصة تتكلف الآلاف، ولا يدفع المواطن في الحملة شيئًا.
المزيد عن: مصر مجدي الصيرفي السيسي 100 مليون
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