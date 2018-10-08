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عمرو فهيم: لاعبو المصري "رجالة وجعانة كورة"

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:43 ص
عمرو فهيم: لاعبو المصري رجالة وجعانة كورة
عمرو فهيم
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علاء خليف
 

أشاد عمرو فهيم لاعب الزمالك والإسماعيلي الاسبق، بحسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، ولاعبي الفريق، بعد الانجاز الذي حققوه بالوصول إلى الدور قبل النهائي من بطولة الكونفيدرالية الافريقية..

 

وقال فهيم خلال استضافته ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC"، :"لاعيبة المصري رجالة وجعانة كرة.. ووجود حسام مديراً فنياً للفريق ساهم في عودة الانجازات لبورسعيد".

 

وأضاف: "المصري يقدم اداء إستثنائي هذا الموسم واتمنى أن يستمر عليه طويلاً".

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