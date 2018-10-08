ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد فضحها لـ نظام أردوغان.. الإخوان يطردون آيات عرابي من مجلسهم

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:50 ص
بعد فضحها لـ نظام أردوغان.. الإخوان يطردون آيات عرابي من مجلسهم
أيات عرابي
طباعة
 

استقالت الإعلامية الموالية لتنظيم الإخوان آيات عرابي، من ما يسمى بـ المجلس الثوري المزعوم والذي أسسه الإخوان، بعد ساعة من تجميد المجلس لعضويتها بعد هجومها على الحكومة التركية بسبب أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.


وكانت عرابي قد هاجمت الحكومة التركية بسبب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي واصفة الرواية التركية حول اختفاءه بالساذجة ومحاولة لخداع الناس.


وفضحت الإعلامية الإخوانية قيادات الجماعة الذين حاولوا إثنائها عن الهجوم على نظام أردوغان لكنها رفضت.

 

المزيد عن: مصر توك شو اختفاء جمال خاشقجي اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
-
x
15:00
-
المنصورة
الانتاج الحربي
-
x
15:00
-
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
-
x
18:00
-
غزل المحلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 7:20:00 AM