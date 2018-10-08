بعد فضحها لـ نظام أردوغان.. الإخوان يطردون آيات عرابي من مجلسهم

استقالت الإعلامية الموالية لتنظيم الإخوان آيات عرابي، من ما يسمى بـ المجلس الثوري المزعوم والذي أسسه الإخوان، بعد ساعة من تجميد المجلس لعضويتها بعد هجومها على الحكومة التركية بسبب أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.





وكانت عرابي قد هاجمت الحكومة التركية بسبب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي واصفة الرواية التركية حول اختفاءه بالساذجة ومحاولة لخداع الناس.





وفضحت الإعلامية الإخوانية قيادات الجماعة الذين حاولوا إثنائها عن الهجوم على نظام أردوغان لكنها رفضت.