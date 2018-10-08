"خدمات النوم" بالسكك الحديدية: خسرنا 100 مليون بسبب أحداث ثورة يناير



وأضاف "نصر الله"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، أن الشركة حققت خسائر في الفترة من 2011، وحتى 2015، تصل لـ100 مليون جنيها، بسبب الأحداث التي تلت ثورة يناير.



وأوضح أنه منذ عام 2016، تم الاهتمام بتطوير الشرطة، وتعيين شباب وسيدات بها، وبالفعل حققت مكاسب 16 مليون جنيها.

قال اللواء محمد نصر الله، رئيس الشركة الوطنية لإدارة خدمات النوم، بهيئة سكك حديد مصر، إن الشركة عند بداية إنشاؤها عام 2010، كانت رابحة 28 مليون جنيها، ولم تكن تخسر.