مذيع يفاجئ زميلته بطلب يدها ويلبسها الدبلة على الهواء (فيديو)

فاجأ مذيع برنامج "أيقونة السعادة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الجمهور بطلب يد زميلته على الهواء.

وأضاف :"أنا بحب سارة وبطلب إيديها على الهواء مبادرًا بتقديم دبلة الخطوبة لها.





وعبرت ضيفة الفقرة، التي كانت بضيافة الثنائي عن سعادتها بهذه الخطوبة، وقدمت لهما أغنية "على عش الحب" للفنانة القديرة شادية.