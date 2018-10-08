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"الصيرفي": إقبال مذهل على حملة "100 مليون صحة".. وهذا موعد انتهائها

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:11 ص
الصيرفي: إقبال مذهل على حملة 100 مليون صحة.. وهذا موعد انتهائها
الصيرفي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور مجدى الصيرفى، أستاذ أمراض الكبد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن هناك إقبال مذهل من الأهالي على حملة "100 مليون صحة"، وهذا شيء رائع.

وأضاف "الصيرفي"، في تصريحات لقناة "dmc"، الفضائية، أنه تم تقسيم الحملة على ثلاثة مراحل، الأولى تستمر لمدة شهرين وتمسح 9 محافظات، والمرحلة الثانية تستمر ثلاثة أشهر وتمسح 11 محافظة، والمرحلة الأخيرة شهرين، اللذان يوافقان مارس وأبريل 2019، تمسح الـ7 محافظات الباقية.

وأضاف أنه تم التقسيم بناء على الأعداد المتوقعة في هذه الحملة، وأن يتم مراعاة التوزيع الجغرافي فيها، لافتا إلى أن الحملة ليست السيارات فقط، بل أيضا وحدات الرعاية الموجودة في القرى المنتشرى في مصر.
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