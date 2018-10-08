شاهد.. صور لقتلة الرئيس السادات قبل إعدامهم



وعلق "محمد الباز"، مقدم البرنامج"، على هذه الصورة ساخرًا: "دي صور من الوضع صورني يعني"، لافتا إلى أن هذه الصور والوثائق تنفي الأسطورة التي نسجتها الجماعات الإسلامية بشأنهم، وأن خالد الإسلامبولي رفض تغمية عينيه عندما جاء وقت الإعدام، موضحا أن من حضروا لحظة الإعدام يؤكدون عكس ذلك.



وأكد "الباز" أن هناك مقطع فيديو في "جهة ما"، يوثق للحظة إعدامهم، مشيرا إلى أنه يجب بثه حاليا لأننا نحارب التطرف والإرهاب.

عرض برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، صور نادرة لقتلة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وهم خالد الإسلامبولي، وعبدالحميد عبدالسلام، عطا طايل، وحسين عباس، ومحمد عبدالسلام فرج.