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رنيم الوليلي تعبر إلى دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:14 ص
رنيم الوليلي تعبر إلى دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش
رنيم الوليلي
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الفجر الرياضي
 

 

نجحت رنيم الوليلي، بطلة أندية وادى دجلة المصنفة الثانية عالمياً وحاملة لقب بطولة العالم للإسكواش لعام 2017،  في التغلب على الاسترالية راشيل غرينهام في الدور ال32 من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش بنتبجة ثلاث أشوط مقابل لاشئ بنتيجة أشواط (٤:١١)(٦:١١)(٣:١١) وبذلك تصعد  رنيم إلى الدور ال16 من البطولة.

 

وصرحت الوليلي عقب الفوز: " أنا متحمسة جدا للجولات المقبلة ، كان العام الماضي تحديا كبيرا وتمكنت من الوصول إلى الدور النهائي من البطولة و أتمنى ان احصد لقب البطولة لهذا العام "

 

الجدير بالذكر أن بطولة أمريكا المفتوحة ينظمها الإتحاد الدولي للإسكواش وتقام بولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة في الفترة من 6 إلى 13 أكتوبر 2018، و يأتي مجموع جوائزها 338,000 دولار.

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