وزيرة نيجيرية سابقة تعلن ترشحها في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الوزيرة النيجيرية السابقة أوبياجيلى إيزيكويسيلى، أنها سترشح نفسها فى انتخابات الرئاسة العام المقبل.





وكانت إيزيكويسيلى(55 عاما) تشغل سابقا منصب نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة أفريقيا كما شاركت فى تأسيس جماعة لزيادة الوعى بشأن أكثر من 200 فتاة خطفتها جماعة بوكو حرام فى 2014.





وقالت إيزيكويسيلى إنها سترشح نفسها عن حزب المؤتمر المتحالف لنيجيريا، ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة فى نيجيريا فى فبراير 2019.





وعملت إيزيكويسيلى فى الحكومة النيجيرية خلال الفترة ما بين عامى 2000 و2007 فى البداية كوزيرة للمعادن ثم للتعليم بعد ذلك.





وفى الوقت نفسه اختار حزب مؤتمر كل التقدميين الحاكم الرئيس محمد بخارى مرشحا له فى انتخابات الرئاسة فى حين اختار حزب المعارضة الرئيسى، حزب الشعب الديمقراطى، عتيق أبو بكر نائب الرئيس مرشحا له خلال مؤتمر عقده يوم الأحد.





وقالت إيزيكويسيلى فى العاصمة أبوجا" أريد الترشح، والفوز،فى انتخابات الرئاسة 2019 لخدمة المواطنين وإعطائهم أولوية من خلال تعبئة واتخاذ إجراءات حاسمة بشأن عدد من الأفكار الكبيرة التى ستساعدنا كلنا على بناء دولة استثنائية".



