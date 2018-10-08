قتل ابنه صديقه ومثل في فيلم عالمي.. معلومات عن أحمد مظهر في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الإثنين، الذكرى الـ١٠١ على ميلاد فارس السينما المصرية أحمد مظهر، والذي أثرى المكتبة السينمائية المصرية بالعديد من الأفلام الخالدة.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٣ معلومة عنه.



١- ولد أحمد مظهر في الثامن أكتوبر ١٩١٧.



٢- تخرج في الكلية الحربية عام 1938، وكان بنفس دفعة الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر.



٣- تولى قيادة مدرسة الفروسية، وشارك في حرب فلسطين ١٩٤٨.



٤- في عام ١٩٤٨، قدمه المخرج الراحل زكي طليمات من خلال مسرحية "الوطن".



٥- كانت بداياته في السينما من خلال المشاركة في فيلم "ظهور الإسلام" عام ١٩٥١.

٦- جاءت انطلاقته الفنية بعد قيامه ببطولة فيلم "رد قلبي" عام ١٩٥٢، حيث نال الفيلم إشادة كبيرة على المستويين النقدي والجماهيري.





٧- في عام 1956، استقال من عمله العسكري وكان يحمل رتبة عقيد، ثم عمل سكرتيرًا عامًا بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وعام 1958، قرر التفرغ لعمله في السينما.





٨- قام مظهر ببطولة العديد من الأفلام البارزة، لعل أشهرها: "الناصر صلاح الدين"، و"لصوص لكن ظرفاء"، و"الأيدي الناعمة".





٩- إلى جانب السينما، شارك مظهر في بطولة مسلسلات هامة، أبرزها: "ضمير أبلة حكمت"، و"ليالي الحلمية"، و"على هامش السيرة".





١٠- في عام ١٩٨١، شارك في بطولة الفيلم العالمي "guns and the fury".





١١- تزوج مظهر مرة من سيدة أجنبية تٌدعى "هدايت" والتي أنجب منها ٤ أبناء، ثلاث بنات وولد يٌدعى شهاب قام عن طريق الخطأ بقتل صديق والده حين كان يلعب معه بمسدس محشو بالذخيرة، وبعدها انفصلا والداه.





١٢- نال مظهر العديد من الأوسمة والتكريمات خلال مسيرته الفنية، منها: وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1969، كما كرمه السادات في عيد الفن، إلى جانب تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





١٣- توفي مظهر في الثامن من مايو ٢٠٠٢، عن عمر ناهر ٨٤ عامًا، إثر إلتهاب رئوي حاد.



