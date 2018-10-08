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مهاجم الزمالك السابق يتحدث عن مجاملات وظلم المنتخب

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:17 ص
مهاجم الزمالك السابق يتحدث عن مجاملات وظلم المنتخب
منتخب مصر
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علاء خليف
 

 

تعجب خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري من اختيارات المدير الفنى للفراعنة خافير أجييري لمباراة سوازيلاند بالتصفيات الإفريقية.

 

وقال قمر في مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "لا أعلم سبب تجاهل المنتخب لي.. هذا لم تكن المرة الأولى الذي يتجاهلني فيها الجهاز الفنى ماذا يريدون مني اعتقد انني مظلوم".

 

وأضاف مهاجم الاتحاد: "بعمل اللى عليا وبتمرن كويس.. لكن الباقي بتاع ربنا مش عارف هروح المنتخب امتى ولا هيضموني امتى بس اديني بعمل اللى عليا ومستنى الفرج".

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