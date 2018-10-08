نانسي عجرم تروج لحلقتها المرتقبة في "تخاريف" مع وفاء الكيلاني



ونشرت نانسي صورتها في كواليس البرنامج معلقة عليها: "‪انتظروني‬⁩ في ⁧‫تخاريف مع وفاء الكيلاني، ‬⁩الساعة 9:30".



"تخاريف" تقديم الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني ويذاع على قناة "إم بي سي" في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.





روجت المطربة نانسي عجرم لحلقتها المرتبقة اليوم في برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".