نانسي عجرم تروج لحلقتها المرتقبة في "تخاريف" مع وفاء الكيلاني

View this post on Instagram

‏‪انتظروني غدًا‬⁩ في ⁧‫تخاريف مع وفاء الكيلاني، ‬⁩ الاتنين الساعه 9.30 بتوقيت السعودية على قناة MBC1 ‎#نانسي_عجرم_في_تخاريف