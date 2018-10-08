وزير الري: "القانون الجديد هيحبس المتعدين على المياه"



وأضاف "عبدالعاطي"، في تصريحات لقناة "dmc"، الفضائية، أن الوزارة تسير على ثلاثة محاور، وهى تحسين المياه، وترشيد استهلاكها وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة، والتي تعتمد على التوعية والتدريب والإصلاح التشريعي.



وأكد الوزير أن القانون تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام، وسيكون به آليات لمواجهة التحديات المختلفة في المياة حاليا ومستقبلا، مشددًا على أن أي تعدي على المياه سيعتبر جريمة لا يتم التصالح عليها.

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن قانون الحفاظ على الموارد المائية الجديد يقضي بحبس من يتعدي على النيل، ولا يكتفي بتغريمه فقط.