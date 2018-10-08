معلومات عن أصغر 5 مليارديرات في العالم





تمكنت العديد من الفتيات حول العالم اثبات جدارتهن في كافة المجالات، وفي وقتنا الحالي أصبحوا يزاحمن الرجال في قوائم الأكثر ثراء، ووفقا لتقارير مجلة "فوربس Forbes" الأمريكية، المهتمة بأخبار الأثرياء نعرض عليكم معلومات بسيطة عن أصغر 5 مليارديرات في العالم اللاتي كسرن الأصفار الـ6 وأضفن لحساباتهن صفرا تاسعا:-





سيدة الأعمال الصينية "يانج هيوان"

بالمركز الأول في هذه القائمة الـ«بليونية»، تأتي سيدة الأعمال والمليارديرة الصينية «يانج هيوان»، التي تعمل في مجال العقارات، وتصنف كواحدة من أصغر المليارديرات السيدات على مستوى العالم، كما أنها أصغر أغنى سيدة في الصين كاملة، على الرغم من أنها أكبر المليارديرات عمراً في هذا التحقيق، حيث تبلغ من العمر 36 عاماً، وقد سجلت ثروتها ما قيمته الـ 21.9 مليار دولار.





المليارديرة الصنية "بيرينا كي"

من الصين أيضاً، وتحديداً من هونغ كونغ، تأتي ثاني أثرى النساء الصغيرات في هذه القائمة، وهي سيدة الأعمال والمليارديرة الصينية «بيرينا كي»، وهي من مواليد العام 1990 في هونغ كونغ، وتبلغ من العمر 28 عاماً، وكانت قد صُنفت في عام 2014 من مجلة «فوربس» العالمية، كأصغر مليارديرة في العالم، حيث كان عمرها في ذلك الوقت 24 عاماً، وتُقدر ثروتها في الوقت الحالي بـ 2.8 مليار دولار أمريكي.





المليارديرة النرويجية "ألكسندرا أندريسن"

ألكسندرا أندريسن، هي سيدة أعمال ومليارديرة وفارسة نرويجية، ولدت في 23 يوليو 1996 في مدينة أوسلو بالنرويج، وتبلغ من العمر الآن 22 عاماً، كانت تعتبر ألكسندرا أصغر مليارديرة بالعالم خلال العام 2016، إذ أن ثروتها كانت تبلغ حينها حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، وهي لم تصل بعد عامها الـ 20، وقد ورثت ثروتها برفقة شقيقتها «كاترينا»، من والدها الملياردير النرويجي «يوهان أندريسن»، صاحب شركة «فريـد» القابضة المشهورة بصنع التبغ خلال العام 2007، بعد أن ترك لابنتيه ما نسبته 42.2% من حسابه المالي.





المليارديرة النرويجية "كاترينا أندرسون"

كاترينا أندريسن، شقيقة ألكسندرا، هي أكبر من شقيقتها بأقل من عام واحد تقريباً، إذ تبلغ من العمر 23 عاماً، وهي مع شقيقتها تعدان وريثتا الملياردير النرويجي «يوهان أندريسن»، صاحب شركة «فريـد» القابضة، وتقدر ثروتها بـ1.2 مليار دولار أمريكي، مثل شقيقتها ألكسندرا، بعد أن حصلتا عليها من الإرث العائلي.





كايلي جينر.. على أبواب لقب «مليارديرة»

صنفت مجلة «فوربس Forbes» الأمريكية، نجمة تليفزيون الواقع «كايلي جينر» كواحدة من أغني النساء في الولايات المتحدة الأمريكية، كما ذكرت المجلة أن «جينر» التي أتمت عامها الـ21 في شهر آب / أغسطس الماضي 2018، في طريقها لأن تصبح أصغر مليارديرة في العالم، حيث استطاعت نجمة تليفزيون الواقع أن تجمع ثروة طائلة في وقت قياسي جداً، بعد أن أصبحت هي المالك الوحيد لشركة مستحضرات التجميل «كيلي كوسميتيك Kylie Cosmetics»، والتي تبلغ قيمتها نحو 900 مليون دولار، ومؤخراً كانت «فوربس Forbes» قد منحتها لقب «أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ»، إذ اعتبرت بأن «كايلي» امرأة عصامية كونت ثروتها بنفسها دون مساعدة أحد، على الرغم من الجدل الواسع الذي أحدثه هذا اللقب.



