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الاتحاد السكندري يحدد قيمة مكافأة لاعبيه بعد الفوز على الأهلي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:02 ص
الاتحاد السكندري يحدد قيمة مكافأة لاعبيه بعد الفوز على الأهلي
الاتحاد
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علاء خليف
 

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن التجهيز لمكافاة مادية كبيرة تليق بلاعبي فريقه، بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 4-3.

 

وقال مصيلحي في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "هناك مكافأة طبيعية حسب اللائحة للاعبين".

 

وتابع: "ستكون هناك مكافأة إجادة ولكن بعد الرجوع لمجلس الإدارة، سنمنح اللاعبين مكافأة تليق بالفوز على النادي الأهلي".

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