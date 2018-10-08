الاتحاد السكندري يحدد قيمة مكافأة لاعبيه بعد الفوز على الأهلي

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن التجهيز لمكافاة مادية كبيرة تليق بلاعبي فريقه، بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 4-3.

وقال مصيلحي في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "هناك مكافأة طبيعية حسب اللائحة للاعبين".

وتابع: "ستكون هناك مكافأة إجادة ولكن بعد الرجوع لمجلس الإدارة، سنمنح اللاعبين مكافأة تليق بالفوز على النادي الأهلي".