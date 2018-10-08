الاتحاد السكندري يحدد قيمة مكافأة لاعبيه بعد الفوز على الأهلي
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:02 صعلاء خليف
كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن التجهيز لمكافاة مادية كبيرة تليق بلاعبي فريقه، بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 4-3.
وقال مصيلحي في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت
عبر شاشة صدى البلد: "هناك مكافأة طبيعية حسب اللائحة للاعبين".
وتابع: "ستكون هناك مكافأة إجادة ولكن بعد الرجوع لمجلس
الإدارة، سنمنح اللاعبين مكافأة تليق بالفوز على النادي الأهلي".
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