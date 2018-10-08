مسلسل أمريكي يحقق ملايين الدولارات على يوتيوب





أطلق شاين داوسون، نجم موقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديو يوتيوب، حلقات مسلسلة من ثمانية أجزاء عن صديقه جايك بول المعروف على يوتيوب أيضا.





وتصل مدة الحلقة إلى 40 دقيقة، وهي الحلقات التي نجحت في جذب أكثر من 50 مليون مشاهدة. ويتوقع أن تحصد تلك الحلقات ملايين الدولارات.





وقال خبير في المجال لبي بي سي إن شاين قد يجني حوالي 2 مليوني دولار شهريا من هذه الحلقات المسلسلة.





وجايك هو شقيق لوغان بول الذي نشر فيديو مثير للجدل يعرض مشاهد لرجل يبدو وكأنه انتحر.





ويقدم مسلسل جايك لجمهور المستخدمين واحدا من أكثر نجوم يوتيوب إثارة للجدل.





كما كان لجايك نصيب كبير من المشاركة في أحداث مثيرة للجدل، إذ واجه اتهامات بالبلطجة الإليكترونية، واستغلال غيره من المدونين على موقع يوتيوب، وتقديم محتوى غير لائق لجمهوره من الشباب.





ويطرح شاين سؤالا على مشاهديه في الحلقة الأولى من مسلسله، قائلا: "هل من الممكن أن يظهر في هذه الحلقات معي لمجرد حصد مشاهدات؟"





لكن السبب الذي قدمه شاين بنفسه لصناعة هذا المسلسل هو أنه ينتجه من أجل اجتذاب المزيد من الإعلانات والرعاة لمشاركاته على قناته التي يصل عدد متابعيها إلى 18 مليون.





وقالت جيسيكا برينان، مديرة تسويق لدى سبشياليست ووركس: "يتراوح المبلغ الذي يتقاضاه شاين عن كل فيديو ينتجه بين 85 ألف و170 ألف دولار."





وأضافت أنه "ينتج حوالي 15 فيديو شهريا، ما يرجح أنه يجني حوالي مليوني دولار شهريا"، لكن شاين نفى أن تصل المبالغ التي يحصدها من نشاطه على يوتيوب إلى هذه الأرقام.





وأشارت جيسيكا إلى أن هذا المسلسل يجذب المسوقين للماركات المشهورة لأنه يحصل على عدد كبير من المشاهدات، ويستقر على قمة مقاطع الفيديو الأكثر انتشارا على يوتيوب.





وأكدت أن شايل بدأ في التحول إلى نجم أكثر من كونه نشيطا على يوتيوب لما حققه من انتشار أدى إلى اكتسابه شهرة خارج موقع التواصل الاجتماعي.





وفي إحدى حلقات المسلسل، تساءل شاين، قائلا: "هل جايك مريض اجتماعيا؟"، وهو التعليق الذي لقى الكثير من الانتقادات لترويجه مزاعم دون وجود دليل عليها.