ملكة جمال بريطانيا: "لا أهتم بشراء المجوهرات.. بتجيلي كهدايا"



وأوضحت "آرشر"، خلال لقاءها مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إنها لا تهتم بشراء المجوهرات، لأنها تأتيها كهدايا وملت منها.



وناشدت ملكة جمال بريطانيا، رجال الأعمال تقديم المساعدات للشباب لكي يبدأوا حياتهم، مشددة على أن العمر قصير والجميع سوف يموت.

قالت سارة آرشر، ملكة جمال بريطانيا، إنها تريد أن يكون لديها الكثير من المال لكي تساعد الناس، وتقدم لهم أعمال خير.