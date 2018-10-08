اليوم.. المنتخب السعودي تحت 21 عاما يقيم معسكرا إعداديا في الكويت

يقيم المنتخب السعودي تحت 21 عامًا معسكرًا إعداديًا في الكويت، اليوم الإثنين، يمتد حتى 16 أكتوبر الجاري، تتخلله المشاركة في الدورة الودية الثلاثية التي ينظمها الاتحاد الكويتي بمشاركة منتخبي الكويت والبحرين، وتأتي المشاركة ضمن برنامج الأخضر الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري 23 لاعبًا، هم: عبدالله حسون، وعبدالباسط هندي، وعبدالله مجرشي، ومحمد الزبيدي، ويوسف الحربي (من النادي الأهلي)، وحسين قاسم، وسعد السلولي (من نادي الاتفاق)، وحسن القيد، ونواف أبو عامر (من نادي الخليج)، وناصر العمران، ونواف الحبشي (من نادي الشباب)، وعبدالرحمن اليامي، وعمر العودة (من نادي الفيحاء)، وزيد البواردي، وصالح الوحيمد (من نادي النصر)، وعلي الأسمري (من نادي أحد)، وعون السلولي (من نادي الاتحاد)، وحسين النخلي (من نادي الأنصار)، وحسين فايز (من نادي الفيصلي)، وعماد عدنان (من نادي القادسية)، وفهد الرشيدي (من نادي الهلال)، وعبدالإله العمري (من نادي الوحدة)، ومختار علي (من نادي فيتيس آرنهيم الهولندي).

ومن المقرر أن يجري الأخضر عقب وصول البعثة إلى الكويت مساء اليوم الإثنين حصة تدريبية، على أن يخوض يوم السبت 13 أكتوبر أولى مبارياته أمام شقيقه منتخب البحرين، في حين ستكون المواجهة الثانية في يوم الثلاثاء 16 أكتوبر بلقاء شقيقه منتخب الكويت.