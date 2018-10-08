المنتخب السعودي تحت 19 عاما يجري تدريبات متنوعة بمعسكره في إندونسيا

تابع المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا، أمس الأحد، تدريباته بمعسكره الإعدادي المقام في مدينة بوجور الإندونيسية، والذي يختتمه يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري.

يأتي معسكر الأخضر الشاب في المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا، التي تنطلق منافساتها في 18 من الشهر الجاري.

وأدى اللاعبين مساء الأحد حصته التدريبية على ملعب "بادجاجاران بوجور"، بقيادة المدرب خالد العطوي، والتي بدأت بتمارين مربعات صغيرة، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، ثم مران الضغط العكسي، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب بهدف تطبيق التحولات الدفاعية والهجومية.

ومن المقرر أن يجري المنتخب الأخضر تحت 19 عامًا تدريباته اليوم الاثنين في حصتين صباحية ومسائية، ضمن معسكره في إندونيسيا.