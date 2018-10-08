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قمر اللبنانية تثير الجدل بصورة مثيرة.. والجمهور: "مش بيهمك غير الإغراء وبس"

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:43 ص
قمر اللبنانية تثير الجدل بصورة مثيرة.. والجمهور: مش بيهمك غير الإغراء وبس
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الفجر الفني
 

شاركت المطربة اللبنانية قمر، عبر حسابها بموقع الصور الفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها في أحدث إطلالتها.

صورة قمر اعتبرها كثيرون مثيرة وغير لائقة، حيث علق البعض قائلين لها: "عيب"، "إنتي مش بيهمك غير الإغراء وبس".  

وقام معجبو قمر بمشاركة الصورة على نطاق واسع مبدين إعجابهم الشديد بإطلالة مطربتهم المفضلة. 

 
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