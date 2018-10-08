عاجل.. ريال مدريد يتخذ قرارا مصيريا بشأن مدربه لوبتيجي اليوم

فجرت تقارير إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل مدرب ريال مدريد الحالي، جولين لوبتيجي، بعد النتائج السلبية التي حققها مع الميرنيجي في الأسابيع الأخيرة.

وقالت تقارير صحفية إسبانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إن إدارة ريال مدريد تفكر جديا في إقالة مدرب الفريق، الإسباني جولين لوبتيجي، بعد النتائج السيئة للميرنيجي خاصة بعد الخسارة الأخيرة من ديبورتيفو الافيس في الدوري.

وكان ريال مدريد خسر في الثلاث جولات الأخيرة، مباراتين أمام إشبيلية (3-0) وألافيس (1-0)، وتعادل في لقاء أمام أتليتكو مدريد ليحصد نقطة وحيدة في 3 مباريات في بداية كارثية للفريق الملكي، خاصة أنه تعرض لخسارة مفاجئة من سسكا موسكو الروسي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.