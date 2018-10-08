اليوم .. مؤتمر صحفي لـ"الصيادلة" لتوضيح ملابسات الاعتداء على النقابة



تعقد نقابة الصيادلة، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الإثنين، لتوضيح الملابسات التى حدثت الثلاثاء الماضي داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بحديقة دار المهن الطبية بجاردن سيتي.



يذكر أن مقر اتحاد المهن الطبية الكائن بجاردن سيتى، تعرض لهجوم واشتباكات بالأسلحة البيضاء من قبل بلطجية، الثلاثاء الماضى، وأسفر عن وقوع إصابات لـ4 من أفراد البودي جارد وأحد الصيادلة.



