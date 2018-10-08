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اتحاد المهن الطبية يعلق العمل بمقر جاردن سيتي لحين تأمينه بشكل تام

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:18 ص
اتحاد المهن الطبية يعلق العمل بمقر جاردن سيتي لحين تأمينه بشكل تام
اتحاد المهن الطبية
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منى صموئيل
 
علق اتحاد المهن الطبية، العمل بمقره الكائن بجاردن سيتى، لحين تأمينه بشكل تام حرصًا على سلامة الأعضاء المترددين والعاملين به، على أن يستمر العمل بباقي المقرات الآخرى.

وقالت هيئة الاتحاد، إن الأعضاء الراغبين في استصدار خطابات التحويل عليهم التوجه إلى مقر مشروع العلاج بمدينة نصر.

يذكر أن المقر تعرض لهجوم واشتباكات بالأسلحة البيضاء من قبل بلطجية، الثلاثاء الماضى، مما أسفر عن وقوع إصابات لـ4 من أفراد البودى جارد وأحد الصيادلة.
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