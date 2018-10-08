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لجنة الانضباط: إيقاف الشمري وغرامة 20 ألف ريال لارتكابه سلوكا مشينا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:10 ص
لجنة الانضباط: إيقاف الشمري وغرامة 20 ألف ريال لارتكابه سلوكا مشينا
الشباب السعودي
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منى العوضي
 

 

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة ضد عبدالملك الشمري لاعب نادي الشباب بسبب ما فعله في مباراة التعاون الأخيرة.

 

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، إيقاف لاعب نادي الشباب عبدالملك الشمري مباراتين بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي وإلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال.

 

وتأتي تلك العقوبة لارتكابه سلوكًا مشينًا تجاه لاعب منافس (ركل دون كرة) مما أدى إلى طرده في الدقيقة 97 من مباراة فريقه ضد نادي التعاون دوريًا.

 

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