"الأرصاد" تفجر مفاجأة عن طقس نهاية الأسبوع.. وتحذر قائدي المركبات

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا سنشهد إنخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة نهاية الأسبوع لـ30 درجة مئوية، بعد أن كانت تصل لـ35 درجة.



وأضاف "عبد العال"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا توجد أي ظهور جوية إستثناء الشبورة المائية في الصباح الباكر، مناشدًا قائدي المركبات بتوخي الحذر.



وتابع، أن هناك امطار خفيفة اليوم وغدًا في أقصى الغرب عن السلوم وسيدي براني، وقد تصل لجنوب سيناء والسواحل الشمالية يوم الثلاثاء القادم، منوهًا إلى أنه حتى الآن لا توجد أي بودار لتساقط أمطار غزيرة تصل لحد السيول.





