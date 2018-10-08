حسن الدهماني الفنان الغائب الحاضر في اختتام الدورة الخامسة لأيام قرطاج الموسيقية









أسدل الستار ليلة الاحد بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة، على فعاليات الدورة الخامسة لأيام قرطاج الموسيقية (29 سبتمبر - 6 أكتوبر 2018) بتنظيم سهرة موسيقية خاصة بأربعينية الفنان الراحل حسن الدهماني الذي فقدته الساحة الثقافية والفنية يوم 30 أوت الماضي، في حادث مروري بجهة سليانة حيت كان متجها لإحياء حفل فني في إطار مهرجان كسرى، فيما خصص الجزء الثاني من السهرة الختامية لتتويج الفائزين في مختلف مسابقات الدورة. وحضر سهرة الاختتام وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وعائلة الفنان الراحل حسن الدهماني وثلة من الفنانين المغنين والموسيقيين.





بعد تأخير ناهز ساعة ونصف، تمّ استهلال السهرة الختامية لهذه الدورة، بعرض شريط قصير من إنتاج التلفزة الوطنية التونسية، يحمل عنوان "دمعة شجن في غياب الحسن"، يوثّق للمسيرة الغنائية للفنان الراحل حسن الدهماني، وتضمّن أيضا مقتطفات لأهم الأغاني الطربية التي اشتهر بأدائها.





وتابع الحاضرون عرضا موسيقيا من إعداد الملحن الأستاذ عبد الرحمان العيادي حمل عنوان "لمسة وفاء"، أدّت خلاله المجموعة الموسيقية التي قادها، باقة من الأغاني التي أدّها الفنان الراحل حسن الدهماني. واستهلّ هذا العرض الموسيقي بمعزوفة حملت عنوان "الغياب"، ثمّ غنّى إثر ذلك الفنان أسامة القاسمي "وينك يا حبي القديم"، وهي من كلمات الشاعر آدم فتحي وألحان الفنان لطفي بوشناق وتوزيع سمير الصغير.





وغنّت الفنانة منيرة حمدي أغنية رفيق دربها، صديقها الراحل حسن الدهماني، "نار الغربة" (كلمات وألحان حبيب محنوش)، تلتها أغنية "أنا والله ما نسيت" لحسن الدهماني (كلمات عبد الحميد بالحاج وألحان عبد الرحمان العيادي) أدّاها الفنان أنيس لطيّف، ثمّ استمع الجمهور لرائعة الفنان الراحل محمد الجموسي "ريحة البلاد" بصوت الفنانة آمال الغربي. وغنّى الفنان أمير عبد الله "الليل يا ليلى يعاتبني" للفنان الكبير وديع الصافي وهما أغنيتان لطالما نجح في أدائهما بامتياز الفنان التونسي الراحل حسن الدهماني.





واعتلت ركح مسرح الأوبرا الذي وشح بصور عديدة للفنان الراحل حسن الدهماني، الفنانة صفاء سعد التي أدّت بشجن أغنية بعنوان "أبو الحسن" ألّفها الشاعر الجليدي العويني رثاءً للراحل وقد لحّنها عبد الرحمان العيادي، وقدم كلماتها بتأثر كبير الجليدي العويني الذي صعد على الركح قبل أن يفسح المجال للجمهور ليسمعها بصوت صفاء سعد. وتخلّل العرض الموسيقي مداخلة شعرية للشاعر حاتم القيزاني رثى فيها الفقيد. كما تمّ بهذه المناسبة تكريم عرّاب الدورة الخامسة للدورة الخامسة لأيام قرطاج الموسيقية الفنان صابر الرباعي.





وخصص الجزء الثاني من السهرة لتتويج الفائزين في مختلف المسابقات ومنها المسابقات المخصّصة للأطفال (المواهب اليافعة بين 6 و13 سنة) التي أسندها عدد من شركاء الدورة، حيث منحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جوائز التانيت للفائزين في مسابقات الكورال والغناء والعزف قدمها رئيس الهيئة شوقي طبيب، كما منحت وكالة تونس إفريقيا للأنباء جائزة مالية تشجيعية للطفلة أنس بن رمضان (9 سنوات) لتميّزها في العزف على آلة البيانو في مسابقة العزف الفردي للأطفال، وقد تولى تسليم الجائزة الرئيس المدير العام للوكالة لطفي العرفاوي.





وتسبب تأخر انطلاق فعاليات حفل اختتام الدورة الخامسة لأيام قرطاج الموسيقية، والفوضى التنظيمية التي رافقته في خروج عدد كبير من الحاضرين إثر حفل تكريم حسن الدهماني وقبل الإعلان النهائي عن مختلف نتائج المسابقات مما جعل تتويج الفائزين يقام أمام مقاعد شبه شاغرة.



