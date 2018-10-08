اريانة: "الحومة ..حومتك" شعار حملة نظافة مشتركة بين بلدية رواد ومكونات المجتمع المدني









انطلقت أمس الاحد بالشارع الرئيسي لمنطقة سيدي عمر برواد من ولاية اريانة حملة نظافة شارك فيها بالخصوص المتساكنون ومكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات ناشطة في المجال البيئي بدعم من بلدية رواد، وذلك تحت شعار "الحومة ..حومتك" بهدف معاضدة العمل البلدي في مجال النظافة والعناية بالبيئة والمحيط.





وتاتي هذه الحملة التي تحمس لها الاهالي لتكون منطلقا لتجسيم مبدا التشارك بين المواطن والبلدية، لتحسين الوضع البيئي وتنظيف المدينة والمحافظة على جمالية الاحياء عبر القيام بعمليات الكنس ورفع الفضلات وتنظيف النقاط السوداء وتقليع الاعشاب ورفع فضلات الاجنة في اجواء تضامنية وتنشيط للشوارع والانهج بكامل المنطقة المستهدفة.





واكد رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة لمراسلة (وات) بالجهة ان "البادرة انطلقت من مكونات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في المجال البيئي، التي طالبت بتخصيص يوم لكل منطقة برواد لتنظيف الاحياء ورفع الفضلات بمشاركة الاهالي وخاصة الناشئة للتحسيس باهمية العمل التطوعي والمحافظة على البيئة في منطقة مثل رواد التي تحتاج الى جهود كل ابنائها لرفع اطنان الفضلات والتخلص من النفايات بدعم من المتساكنين ونشطاء المجتمع المدني من اجل مدينة يطيب فيها العيش".





واضاف بوعصيدة ان حملة النظافة "شملت الاسبوع الفارط منطقة "الغزالة" وتتواصل اليوم بسيدي عمر ومن المنتظر ان تتحول في الاسابيع المقبلة الى مناطق النخيلات وحي شاكر وبرج الطويل والبرارجة وحي عيشوشة وجعفر واقامات فرح وعمران لتشمل كامل المنطقة البلدية، حيث ستكون البلدية حاضرة بمعداتها والياتها ومواردها البشرية لرفع الفضلات التي قام بتجميعها المواطنون".



