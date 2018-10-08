حجز مصوغ من الذهب والفضة بالمهدية بقيمة تناهز 3ر1 مليون دينار









حجزت استعلامات الحرس الديواني، السبت بالمهدية، كمية هامة من المصوغ من الذهب والفضة بقيمة ناهزت 3ر1 مليون دينار، حسب ما ورد في بلاغ للديوانة التونسية، الاحد.





وقد تولت الإدارة الفرعية للإستعلامات بالحرس الديواني بالتنسيق مع فرقة الحرس الديواني بالمهدية ووحدة الطلائع التابعة للحرس الديواني، على إثر ورود معلومات حول مسك بعض التجار لكميات من المصوغ المهرّب من الذهب والفضة يتولون تسويقها بجهة المهدية، مداهمة وتفتيش عدد من المحلات المشبوهة بالجهة، وذلك بعد الحصول على الأذون القانونية.





وكشفت فرق المذكورة، كميات هامة من المصوغ لا يمسك أصحابه إثباتات قانونية لمصدره، تتمثل في 7ر3 كغ من الذهب شيشخان أحمر و 6ر1 كغ من الذهب زرقيم و2ر55 كغ من الفضة، التي لا تحمل الطابع القانوني و9ر10 كغ من الفضة مرصعة بالجوهر و7ر8 كغ من الجوهر.





وجرى تتحرير محاضر حجز في الغرض من أجل المسك بدون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر وحجز كميات المصوغ المذكورة، والتي بلغت قيمتها الجملية 620 ألف دينار.





كما تمّ بنفس المحلات كشف كميات أخرى من المصوغ قدّم أصحابها وثائق تثبت مصدرها، ولمزيد التعمق في البحث تمّ حجزها تحفظيا قصد عرضها على الإختبار. وبلغ وزن هذه الكميات 8ر6 كغ بقيمة تناهز 677 ألف دينار.



