سباق "ران اين قرطاج" : فوز عاطف سعد في الرجال وندى العمري في السيدات





فاز العداء التونسي عاطف سعد من الجمعية العسكرية بتونس بسباق "ران اين قرطاج" (العدو في قرطاج) الذي اقيم أمسu الاحد بالضاحية الشمالية للعاصمة في نسخته الرابعة قاطعا مسافة 16 كلم في 52 دقيقة و02ث فيما فازت ندى العمري من الجمعية العسكرية بتونس بسباق السيدات قاطعة المسافة في 1س و08د و27ث.

ويذكر ان عاطف سعد كان فاز بسباق النسخة الماضية.





وتقدم عاطف سعد على زميليه في الجمعية العسكرية بتونس طارق الحشاني (54د و01ث) وخليل السلطاني (54د و02ث) فيما تقدمت ندى العمري على كل من نهى الخميسي (1س و08د و34) ومروى النصري من الجمعية العسكرية بالقيروان (1س و10د و19ث).





واقيمت النسخة الرابعة من سباق العدو في قرطاج بمشاركة حوالي 3000 متسابق من 30 جنسية مختلفة.

النتائج

-الرجال

1- عاطف سعد (الجمعية العسكرية بتونس) 52د و02ث

2- طارق الحشاني (الجمعية العسكرية بتونس) 54د و01ث

3- خليل السلطاني (الجمعية العسكرية بتونس) 54د و02ث

- السيدات

1- ندى العمري (الجمعية العسكرية بتونس) 1س و08د و27ث

2- نهى الخميسي 1س و08د و34ث

3- مروى النصري (الجمعية العسكرية بالقيروان) 1س و10د و19ث



