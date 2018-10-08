تطاوين: تنظيم قافلة طبية بالمستشفى الجهوي واقتناء آلة منظار عالية الجودة





استفاد مؤخرا اكثر من 300 مريض ومريضة من خدمات القافلة الطبية التي زارت المستشفى الجهوي بتطاوين في اطار الزيارات الشهرية التي تنظمها الجمعية الطبية وبرنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية، لمحاولة سد الشغور في الاختصاصات الطبية بالجهة.





وتركبت هذه القافلة من أطباء في اختصاص أمراض الجلدية (165 عيادة)، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة (155 عيادة) والأمراض النفسية (50 عيادة).





كما تعزز المستشفى الجهوي بتطاوين، بهذه المناسبة، بالة منظار عالية الجودة، حيث وفر برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية الالة ب170 الف دينار، ليكون المستشفى الوحيد بالولاية الذي تعززت تجهيزاته الطبية بهذه الالة.



