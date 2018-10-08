المعرض الدّولي المتجوّل للفنون التشكيلية "أشهِر أمَلك" يحلّ بمدينة قفصة









حلّ المعرض الدّولي المتجوّل للفنون التشكيلية "أشهِر أمَلك"، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالشراكة مع الاتحاد التونسي للفنانين التشكيليين التونسيين وجمعية "80 سؤالا" الهولندية، الاحد، بمدينة قفصة، ضمن جولته التي ستجوب أغلب مناطق البلاد خلال الفترة الممتدة من 19 سبتمبر المنقضي إلى يوم 29 نوفمبر القادم.





ويشارك في هذا المعرض، الذي أقيم بساحة الفنون وسط مدينة قفصة، مجموعة كبيرة من الفنّانين التشكيليين التونسيين ومن عديد بلدان العالم منها هولندا، والهند، ونيجيريا، والولايات المتحدة الامريكية، وغيرها وتمّ عرض 80 لوحة تشكيلية ذات مضامين لها علاقة بالأمل بما يفسّر عنوان "أشهِر أمَلك" الذي أطلق على المعرض، حسب ما أوضحه منسّق المعرض والفنّان التشكيلي التونيسي شكري بن عمر.





وعبّر رسّامو اللوحات المعروضة عن الامل في علاقته بالطفولة، وبالمرأة وبالطبيعة، وبالبحر، وبالجمال وغيرها، وهي لوحات ورسومات تحمل حكايات روى رئيس جمعية "80 سؤالا" الهولندي، مارتن فورباي، تفاصيلها لزوّار المعرض، كما روى حكاية كلّ رسّام من رسّامي اللّوحات المعروضة.





وقد اختار منظّمو هذه التظاهرة عرض اللّوحات التشكيلية في الساحات والفضاءات العامّة بهدف تقريب اللّوحات من النّاس، والخروج من الفضاءات المغلقة التي عادة ما تحتضن معارض من هذا النوع، إلى فضاءات مفتوحة بما يساهم في التعريف بهذا النّوع من الفنون، وفق بن عمر.





واعتبر المصدر ذاته أنّ زيارة هذا المعرض الدولي المتجوّل لبلادنا ستفتح الباب والافاق للفنّانين التشكيليين التونسيين لتكون لوحاتهم ضمن جولات هذا المعرض ببلدان العالم، وفق تصوّره.





وسيقيم هذا المعرض يومي الاحد والاثنين بمدينة قفصة قبل أن يواصل جولته التي ستقوده في الاسبوع القادم إلى ولايات توزر وقبلي وقابس.



