من "ليه بيداري كده" لـ"ممثلة محترفة".. تواريخ مهمة في حياة روبي في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة الشابة روبي، اليوم الإثنين بعيد ميلادها السابع والثلاثين، حيث ولدت في الثامن من أكتوبر عام ١٩٨١.

في السطور التالية، يسلط "الفجر الفني" الضوء على تواريخ مهمة في مسيرة "روبي" الفنية.

١- في عام ٢٠٠٠، ظهرت روبي للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة من خلال مشاركتها بدور صغير في فيلم "فيلم ثقافي"، وكان اسمها على تتر الفيلم "رانيا حسين".



٢- في عام ٢٠٠١، مثلت في فيلم "سكوت هنصور" من إخراج يوسف شاهين، وهو من اختار لها اسمها الفني "روبي".



٣- في عام ٢٠٠٣، تعاونت مع المخرج والمنتج شريف صبري في أول ألبوماتها "أنت عارف ليه"، والتي أثارت من خلاله الجدل بعد طرح فيديو كليب لأغنية بنفس الاسم تم تصويرها في عاصمة التشيك، وكذلك فيديو كليب "ليه بيداري كده" حيث وجهت لها الانتقادات لجراتئهما.



٤- في عام ٢٠٠٤، أنتج وأخرج شريف صبري أول بطولة سينمائية ل"روبي" وهو فيلم "٧ ورقات كوتشينة" الذي لم يحقق نجاح يذكر على المستويين النقدي والجماهيري، وفي نفس العام، ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة حتى تنتهي من دراسة القانون في جامعة بني يوسف.



٥- في عام ٢٠٠٧، طرحت ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي"، وفي نفس العام أنهت تعاقدها مع شريف صبري، وتولى إدارة أعمالها وليد مصطفى، كما أصدرت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في العام نفسه قرارًا يلزام حسن أبو السعود نقيب الموسيقيين بشطب عضويتها واسمها من جدول قيد النقابة، وأصدر نقيب الفنانين السوريين صباح عبيد قرارًا بمنعها من الغناء في سوريا للحد من "العري والبذاءة" على حد تعبيره.



٦- في عام ٢٠٠٨، بدأت روبي في التركيز على مجال التمثيل، فظهرت في نهاية فيلم "ليلة البيبي دول" وهي تغني بشخصيتها الحقيقية، كما قامت ببطولة فيلم "الوعد" من إخراج محمد ياسين في نفس العام.



٧- بداية من عام ٢٠١١، ظهرت روبي بحالة من النضوج الفني وأصبحت ممثلة محترفة، حيث تألقت في أفلام "الشوق، والحفلة، والحرامي والعبيط، ويوم ملوش لازمة، والكنز"، إلى جانب المسلسلات منها: "بدون ذكر أسماء، وسجن النساء، ورمضان كريم".



٨- في عام ٢٠١٤، تزوجت روبي من المخرج سامح عبدالعزيز، وبعدها بعام رزقا بمولدتهما الأولى "طيبة"، ثم تطلقا العام الماضي.











