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بشرى سارة بشأن صرف معاشات أكتوبر المحولة إلى البنوك

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:38 ص
بشرى سارة بشأن صرف معاشات أكتوبر المحولة إلى البنوك
غادة والي
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر أكتوبر، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً من  يوم الأربعاء  المقبل  10 أكتوبر.
 
وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر اعتباراً من  الاسبوع الماضى لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.
 
وأشارت الوزيرة، إلى اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

المزيد عن: معاشات مصر غادة والي صرف بنوك اكتوبر
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