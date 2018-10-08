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اليوم.. مباريات مرتقبة للشرقية وغزل السويس وجنوب سيناء بالقسم الثالث

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:30 ص
اليوم.. مباريات مرتقبة للشرقية وغزل السويس وجنوب سيناء بالقسم الثالث
مظاليم
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مصطفى الجندي
 

 

تنطلق عصر اليوم الإثنين، مباريات مرتقبة في إطار الأسبوع السابع لمنافسات المجموعة السابعة من مسابقة دوري القسم الثالث، حيث يلتقي مركز شباب أبو حماد مع نادي بلبيس.

 

ويخوض فريق منشية الشهداء لقاء من نوع خاص أمام كهرباء الإسماعيلية، كما يحل مركز شباب أبو شحاتة ضيفا على فريق جنوب سيناء.

 

ويلتقي القنطرة غرب من النوبة، وبلدية الإسماعيلية يواجه فريق الشرقية، كما يلعب مركز شباب أبو صوير مع فريق غزل السويس.

 

- ترتيب المجموعة السابعة:

 

1- الكهرباء 15 نقطة

2- الشرقية 13 نقطة

3- غزل السويس 13 نقطة

4- فاقوس 12 نقطة

5- أبو حماد 10 نقاط

6- أبو شحاتة 7 نقاط

7- الشهداء 7 نقاط

8- بلبيس 7 نقاط

9- بلدية الاسماعيلية 5 نقاط

10- جنوب سيناء 4 نقاط

11- النوبة 4 نقاط

12- أبو صوير 3 نقاط

13- القنطرة غرب نقطتين

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