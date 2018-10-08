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ملكة جمال بريطانيا تكشف لعمرو أديب عن عملها الحقيقي (فيديو)

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:50 ص
ملكة جمال بريطانيا تكشف لعمرو أديب عن عملها الحقيقي (فيديو)
ملكة جمال بريطانيا
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نعيم يوسف
 
قالت سارة آرشر، ملكة جمال بريطانيا، إنها لا تتخذ هذا اللقب كمهنة، ولكنها "بتشتغل حاجات كتير" إلى جانب هذا الأمر.

وأوضحت "آرشر"، خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إنها عملت في الأفلام من قبل، واشترت عقارات وقامت بتأجيرها.

وأضافت أن لديها مشاريع أخرى للخمس سنوات المقبلة، وتتمنى تحقيقها، وأن تأتي للقاء "أديب" وتروي له هذه الاستثمارات.
المزيد عن: ملكة جمال بريطانيا عمرو أديب سارة آرشر الحكاية
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