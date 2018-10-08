بسبب "كيس زبالة".. مشاجرة بالسويس تنتهي بمصرع شخص

شهدت مدينة الكوثر بحى عتاقة بمحافظة السويس، بعد منتصف الليل مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أحد مواطن بسبب "كيس زبالة" ملقى أمام منزله حيث تشاجر مع ثلاثة أشقاء فتلقى طعنه نافذة أودت بحياته.



وكان اللواء محمد جاد مدير امن السويس تلقى اخطارا من قوات الشرطة يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء واسفر ذلك عن مصرع شخص، على الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع الحادث وتم إلقاء القبض على ثلاثة أشقاء وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فى طريقة الى المستشفى وتم نقل الجثة إلى مشرحة السويس.