ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بسبب "كيس زبالة".. مشاجرة بالسويس تنتهي بمصرع شخص

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:09 ص
بسبب كيس زبالة.. مشاجرة بالسويس تنتهي بمصرع شخص
مصرع
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 
شهدت مدينة الكوثر بحى عتاقة بمحافظة السويس، بعد منتصف الليل مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أحد مواطن بسبب "كيس زبالة" ملقى أمام منزله حيث تشاجر مع ثلاثة أشقاء فتلقى طعنه نافذة أودت بحياته.

وكان اللواء محمد جاد مدير امن السويس تلقى اخطارا من قوات الشرطة يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء واسفر ذلك عن مصرع شخص، على الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع الحادث وتم إلقاء القبض على ثلاثة أشقاء وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فى طريقة الى المستشفى وتم نقل الجثة إلى مشرحة السويس.
المزيد عن: مصرع مصر توك شو السويس اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
-
x
15:00
-
المنصورة
الانتاج الحربي
-
x
15:00
-
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
-
x
18:00
-
غزل المحلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 4:00:20 AM