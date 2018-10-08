المحمدي ومرسي يصلان القاهرة اليوم.. وغزال يؤجل وصوله للثلاثاء

يصل كل من أحمد المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي، وسام مرسي لاعب ويجان أتليلتك الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين إلى القاهرة من أجل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة سوازيلاندا بالتصفيات الإفريقية.

وأجل علي غزال مدافع فانكوفرت الكندي، موعد وصوله إلى القاهرة لصباح يوم الثلاثاء بسبب ظروف الطيران، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفراعنة.

ويستعد المنتخب الوطني للدخول في معسكر مغلق اليوم بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة سوازيلاندا، يوم الجمعة المقبلة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.