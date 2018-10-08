منتجة أفلام جيمس بوند: شخصية "العميل 007" لن تؤديها امرأة





من المستبعد أن تؤدي امرأة دور "العميل 007"، حسبما قالت المنتجة التنفيذية لسلسة افلام جيمس بوند.





وقالت باربرا بروكلي، المسؤولة عن اختيار الممثلين في أفلام جيمس بوند، لصحيفة الغارديان "بوند رجل. إنه شخصية رجل. كتب مؤلف الشخصية شخصيته كرجل وأعتقد أنه من المرجح أن يبقى رجلا".





وأضافت "أعتقد ألا غبار على ذلك. لسنا مضطرين لتحويل الشخصيات التي يلعبها رجال لشخصيات نسائية".





وأشار دانيال كريغ، الممثل الذي يؤدي شخصية جيمس بوند، أن الفيلم القادم في السلسلة، الذي من المزمع طرحه عام 2020، سيكون آخر أفلامه في دور 007.





ووردت تقارير عن أن الممثل البريطاني إدريس ألبا سيؤدي دور جيمس بوند، وذلك بعد تغريدة له في وقت سابق من العام الحالي.



