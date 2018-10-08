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لعنة "النهائيات" تلازم خيسوس مع الهلال السعودي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:58 ص
لعنة النهائيات تلازم خيسوس مع الهلال السعودي
جيسوس
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عمر عبد العزيز
 

 

استمرت لعنة النهائيات في مطاردة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بعد أن خسر أول أمس السبت، السوبر السعودي المصري لصالح الزمالك بنتيجة 2-1 للفريق المصري.

 

ولا يعد نهائي السوبر السعودي المصري هو الأول الذي يخسره خيسوس، حيث كانت البداية في موسم 2012-2013 حينما كان مديراً فنياً لبنفيكا البرتغالي، وكان خيسوس متصدراً للدوري في ذلك الموسم طوال معظم جولاته.

 

لكن خيسوس خسر الدوري في الجولات الأخيرة، حين تعادل مع إشتوريل ثم خسر من منافسه بورتو في الجولة قبل الأخيرة، ورغم فوزه في الأسبوع الأخير إلا أن ذلك لم يشفع له الفوز بالدوري.

 

وخسر بنفيكا خلال نفس العام نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي بنتيجة 2-1، ورغم عودته في الموسم الذي بعده ليحصد الدوري والكأس والسوبر المحلي، إلا أنه خسر نهائي الدوري الأوروبي مرة أخرى وهذه المرة أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح.

 

المثير أن لعنة النهائيات لم تترك خيسوس، فخسر نهائي جديد أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري السعودي.

 

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